РИАМО - 9 фев. Аноним сообщил о заложенных взрывных устройствах на железнодорожной станции Люберцы-1, в двух гимназиях и десяти школах Московской области, сообщает ТАСС.

«Поступило анонимное сообщение от неизвестного о том, что на железнодорожной станции «Люберцы-1» заложено взрывное устройство. Также есть информация о заложенных взрывных устройствах в двух гимназиях и десяти школах», - сказал источник агентства в экстренных службах.

В данный момент для проверки полученной информации во все указанные анонимом места направлены специалисты экстренных, правоохранительных служб, кинологи.

Сведений об эвакуации в данных местах нет.

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