РИАМО - 9 фев. Александр и Елена стали самыми распространенными именами среди обратившихся в столичный центр занятости населения «Моя работа» в 2020 году, сообщается на сайте департамента труда и соцзащиты населения города Москвы.

«На втором месте, согласно статистике, Сергей и Ольга, а третье место занимают Алексей и Екатерина», - отмечается в сообщении.

Среди самых редких мужских имен кадровые эксперты назвали Никифора, Осипа и Родислава, среди женских имен — Ясмину, Виолетту и Ланну.

В период пандемии в 2020 году в московский центр занятости обратились свыше 430 тысяч человек, в основном это жители столицы. Больше всего в работе нуждались жители Южного округа, реже всего обращались из Центрального округа.

В числе нетипичных и редких запросов от работодателей в прошедшем году оказались сторисмейкер (человек, профессионально занимающийся съемкой видео для сторис), модельеры обувных колодок, врач по водолазной медицине и гример-пастижер для перевоплощения актеров в их персонажей.