РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 фев. В подмосковных Котельниках после жалоб жителей в Главгосстройнадзор Московской области изменили угол освещения стройплощадки жилого комплекса «Новые Котельники», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На прошлой неделе обращения по проблемному вопросу поступали на портал «Добродел». Заявители жаловались на яркий свет прожекторов, который был направлен в окна квартир дома №6. Сотрудники надзорного ведомства оперативно отреагировали на обращения жителей и в кратчайшие сроки помогли решить вопрос.

«Достичь договоренности с застройщиком об изменении угла освещения на строительной площадке ЖК «Новые Котельники» удалось после вмешательства Главгосстройнадзора. Работа с обращениями жителей остается приоритетной для Главгосстройнадзора. На прошлой неделе нам также удалось решить проблемный вопрос с оснащением информационными щитами двух строительных площадок в Люберцах и возведением пешеходной галереи, ведущей к паркингу в Одинцове», - сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Всего за прошедшую неделю через портал «Добродел» в сфере строительства поступило 34 обращения. Сотрудники Главгосстройнадзора провели порядка 20 встреч и более 30 телефонных разговоров с заявителями.

Выезды на объекты прошли и по вопросам самовольного строительства. Таких обращений поступило порядка пяти. Самовольность объектов подтвердилась в Химках и Ленинском. По всем объектам направлены уведомления о выявлении самовольных построек.

Всего с 1 января через портал «Добродел» по вопросам строительства от жителей поступило 279 обращений.