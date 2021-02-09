РИАМО - 9 фев. Лидер «Волонтеров Победы», член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Ольга Амельченкова призвала оппозиционера Алексея Навального и его сторонников прекратить издеваться над ветераном Великой Отечественной войны Игнатом Артеменко, сообщает Газета.ru.

«Что меня возмущает больше всего: вместо того, чтобы просто извиниться перед ветераном, Навальный и его сторонники продолжают над ним издеваться», — написала Амельченкова в Facebook.

Также она напомнила сторонникам Навального, которые травят ветерана в соцсетях, о человечности.

Ранее Навальный в своих каналах в Telegram и Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Игнат Артеменко поддерживает изменения в Конституцию России. Под видео блогер написал высказывания, порочащие честь и достоинство ветерана, а также подрывающие его репутацию.

СК возбудил в отношении Навального уголовное дело по подозрению в клевете на ветерана. Блогеру грозит штраф или обязательные работы. Судебное заседание по данному делу ранее отложили на 12 февраля.​