РИАМО - 9 фев. С помощью нового виртуального тренажера 5 тысяч педагогов в столице смогли повысить общепрофессиональные компетенции на 81%, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки Москвы.

«В тренажере три уровня. Первый делает «замер» уровня компетенций участника. Например, он определяет уровень развития эмоционального и социального интеллекта, или умеет ли человек мотивировать учащихся. Второй уровень – обучающий. В тренажере предлагаются кейсовые ситуации и задания по тем направлениям, которые выявлены как «западающие», - отметил директор Московского центра развития кадрового потенциала образования Алексей Рытов.

Он добавил, что задачи подбираются под каждого участника. На третьем уровне происходит очередной «замер», определяющий, смог ли человек устранить свои недоработки или нет.

Программа содержит в себе свыше 130 сценариев, которые были прописаны на основе реальной школьной жизни.

Сам тренажер, по мнению участников, помогает учиться мотивировать детей, считывать их настроение и эмоции, проводить анализ и смотреть на процесс взаимодействия с учениками школ по-новому.

«Успех каждого ребенка» разработали специалисты Московского центра развития кадрового потенциала образования. Записаться для работы на данном тренажере могут директора, их заместители, а также классные руководители московских школ.