РИАМО - 9 фев. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возвращении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь находится в ведении властей Москвы, сообщает РИА Новости.

Журналисты задали представителю Кремля вопрос о том, стоит ли возвращать памятник Дзержинскому в центр столицы.

«Вопрос памятников находится в прерогативе городских властей, поэтому, воспользовавшись этим, я оставлю вопрос без какого-либо ответа», — сказал Песков.

Ранее известные блогеры, журналисты и писатели подписали обращение о возвращении памятника основателю ВЧК. Среди тех, кто подписал обращение, были Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Александр Проханов, Игорь Молотов, Семен Пегов и другие.

Памятник «железному Феликсу» убрали с Лубянской площади по решению мэра Москвы Гавриила Попова в 1991 году. С тех пор в обществе не утихают споры о том, стоит ли вернуть памятник на прежнее место, так как россияне неоднозначно относятся к личности политического деятеля СССР. ​