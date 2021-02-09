РИАМО - 9 фев. Власти Подмосковья помогли улучшить жилищные условия для 115 семей, работающих в сфере сельского хозяйства, сообщил начальник профильного отдела министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Чернопятов.

В регионе реализуется программа «Сельское хозяйство Подмосковья» по поддержке молодых специалистов. Они получают социальные выплаты.

«За пять лет для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, было построено или приобретено 8,2 тысячи квадратных метров жилья. Улучшили жилищные условия 115 семей», - сказал Чернопятов.

Он отметил, что также в рамках федеральной программы ведется комплексное развитие территорий, идет возмещение затрат по заключенным работниками ученическим договорам и по договорам о целевом обучении.

«Если в прошлом году процент субсидирования составлял 30% от фактически понесенных затрат, то, начиная с 2021 года, - это уже 90%», - заключил Чернопятов.