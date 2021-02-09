РИАМО - 9 фев. В нынешнем году в Москве появится еще 1,3 тысячи велопарковок, об их создании попросили горожане, велотранспорт становится все популярнее в мегаполисе, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Мы проанализировали поступившие к нам предложения жителей города, операторов сервиса аренды и потребности бизнес-кластеров. И решили открыть в этом году более 1,3 тысячи новых велопарковок, которые будут размещены с учетом развития проката самокатов», - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

В прошлом году в городе появилось около 2 тысяч велопарковок. Они располагаются у МФЦ, библиотек, поликлиник и бизнес-центров.

«Сейчас мы продолжаем работу по улучшению городской инфраструктуры — принимаем и анализируем заявки от жителей города и будем устанавливать новые велопарковки там, где это действительно необходимо», — добавил Ликсутов.

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