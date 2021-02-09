РИАМО - 9 фев. На территории Центрального федерального округа, в том числе в Московском регионе, объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Под влиянием активного южного циклона, который будет перемещаться через территорию Центрального федерального округа с юго-запада на северо-восток, 12-14 февраля в областях ЦФО и городе Москве ожидается продолжительный сильный снег», - говорится в сообщении.

Ветер в эти дни будет усиливаться порывами до 15-20 метров в секунду, на дорогах прогнозируются гололедица и снежные заносы.

С 12 по 14 февраля прирост снежного покрова в ЦФО может составить 25-40 сантиметров.

Ранее синоптики предупредили жителей Подмосковья о метелях, которые ожидаются 12 и 13 февраля.

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