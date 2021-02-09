РИАМО - 9 фев. Для подмосковных студентов-ветеринаров планируют организовать производственную практику на региональных сельхозпредприятиях начиная с первых курсов, сообщил во вторник и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, сегодня из 200 ветеринаров, работающих на сельхозпредприятиях в Подмосковье, половина старше 55 лет, 90% таких сотрудников проходили переквалификацию 20 и более лет назад.

«Нам бы очень хотелось, чтобы специалисты, которые заканчивают наши средне-специальные, высшие учебные заведения, приходили на работу к нам. Нам нужно выстроить систему, чтобы они проходили практику еще на первых курсах», - сказал Воскресенский в ходе расширенного заседания комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка.

По его словам, планируется, чтобы выпускники профильных учебных заведений следующего года работали по этой схеме с подведомственными организациями.

Как уточнила начальник управления высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования Минобразования Московской области Ирина Макеева, в регионе насчитывается 19 техникумов и коллежей, где действуют программы сельхознаправления. Ежегодно они выпускают более 1 тысячи человек, процент трудоустройства составляет 60%.

«Основная задача - готовить кадры под заказ работодателя. Будем продолжать внедрять целевое и дуальное обучение, а также модернизировать материально-техническую базу», - отметила Макеева.