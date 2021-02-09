РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. Из-за сообщений о минировании во вторник днем в подмосковных Люберцах эвакуировали 17 школ и железнодорожную станцию Люберцы-1, сообщил «РИАМО в Люберцах» источник в экстренных службах.

Эвакуации начались около 14:30.

«Эвакуированы школы №№1, 11, 3, 55, 5, 7, 21, 27, 41, 25, 15, 2, 4, 6, 24, 14, частная школа «Орбита», - сказал собеседник агентства.

Также эвакуировали людей со станции Люберцы-1.

Кинологи проверяют данные точки.