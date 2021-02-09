РИАМО – 9 фев. В правительстве России прокомментировали информацию о новых видах поддержки, в кабмине отметили, что забота о благополучии граждан и поддержка различных категорий населения является основной задачей и такая поддержка носит долгосрочный и системный характер, сообщает РИА Новости.

Ранее агентство Reuters опубликовало материал о том, что российские власти готовят новый пакет соцподдержки на сумму не меньше 6,7 миллиарда долларов.

«Забота о благополучии граждан и поддержка различных категорий населения - основная задача правительства. Такая поддержка носит долгосрочный и системный характер и реализуется в интересах граждан. Она тесно связана с национальными целями развития страны, сформулированными президентом. Именно поэтому ей уделяется особое внимание», - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что выполнение соцобязательств перед жителями имеет приоритет во время определения основ госполитики, долгосрочном планировании, верстке федерального бюджета.​