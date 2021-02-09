РИАМО - 9 фев. Мосгорсуд оставил в силе запрет определенных действий для сотрудника ФБК (внесен в реестр иноагентов - ред.) Николая Ляскина, говорится в сообщении пресс-службы суда.

«Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда <…> об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 23 марта 2021 года в отношении Ляскина Н. Н. без изменения», — говорится в сообщении.

Апелляционная жалоба также оставлена без удовлетворения.

Ляскину нельзя покидать квартиру, кроме ежедневной двухчасовой прогулки, также запрещено пользоваться интернетом и общаться с другими фигурантами дела.

Ранее Ляскина задержали в рамках расследования уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несогласованной массовой акции в Москве 23 января.