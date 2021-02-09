Считается, что первых снеговиков придумал еще в XII столетии святой Франциск Ассизский, чтобы защищаться от злых духов. На Руси лепили женский аналог – снежную бабу. В XXI веке магический смысл снеговиков остался в прошлом. Сейчас это популярная зимняя забава и – увы – излюбленный объект разрушения у вандалов. Этой зимой снеговики стали очень популярны в соцсетях. Зубайдат Омарова лепит необычных снеговиков – героев кино, мультфильмов и мемов – Ждуна, Йоду, Hello Kitty, Пикачу, Миньонов, Губку Боба и многих других. О том, как слепить мультяшного снеговика без особых навыков и что чаще всего они вызывают у москвичей – умиление или желание разрушить, мастер рассказала РИАМО.

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«Кондитерские» фигуры

из личного архива Зубайдат Омаровой из личного архива Зубайдат Омаровой 1 из 2

- Зубайдат, ваши инстаграмные фигурки из снега заметно выделяются на фоне обычных снеговиков. Как родилось это необычное хобби?

- У меня художественное образование, я окончила Дагестанский Государственный педагогический Университет, художественно-графический факультет – пошла по следам родителей. Папа там преподает скульптуру и пластическую анатомию, мама – лепку в школе искусств. Поэтому можно сказать, что художественные способности у меня по наследству.

Восемь лет назад мы с мужем переехали в Москву. В столице я работала кондитером-скульптором. Мои снежные фигурки – это по сути мультяшные персонажи в увеличенном размере, которые я делала на торты.

Когда я была в декрете и гуляла со страшим ребенком, то решила слепить для своей дочки снеговика. Обычного снеговика лепить было неинтересно, поэтому слепила медведя. Он стал первой публикацией в Instagram. С тех пор так и пошло – каждую прогулку мы лепили по снеговику. Сейчас я опять в декрете, второму ребенку – годик.

Не получается просто так пройти мимо снега – пока ребенок спит, я леплю.

- Сколько времени уходит на то, чтобы слепить такого снеговика?

- Приступая к лепке, не знаешь, хорошо ли у тебя получится и даже немного переживаешь. На одного снеговика у меня уходит около часа, а если фигура большая, в человеческий рост, то больше – полтора или два часа. Столько же времени требуется, если работа сложная.

Раньше я делала глаза из земли, потом перешла на картон. А вот эти красивые, глянцевые глазки, как у Ждуна и Йоды, – это из черного пакета.

- А какой снег лучше всего подходит для лепки? Какая должна быть погода?

- Легко лепить при температуре около нуля, потому что снежок липкий, легко клеится. При морозе снежок рассыпчатый, поэтому, как бы ты ни надавливал, части не приклеиваются. Приходится изворачиваться – снег лопаточкой приглаживаю, утрамбовываю. Когда на улице очень холодно, леплю меньше.

Кто ломает снеговиков

из личного архива Зубайдат Омаровой из личного архива Зубайдат Омаровой из личного архива Зубайдат Омаровой 1 из 3

- Не секрет, что снеговиков «любят» вандалы. Сколько времени ваша скульптура может простоять? Люди не трогают? Как реагируют?

- Раньше работы стояли полчаса, час. Сейчас стоят дольше – около недели. Наверное, потому, что я стала лепить почти под окнами. Конечно, люди подойдут-потрогают, потом у фигур не хватает чего-то. Я выхожу и леплю недостающие элементы. Сейчас я делаю заборчик вокруг снеговиков – 8-10 сантиметров, и многих останавливает это небольшое препятствие.

В основном снеговиков ломают дети лет 10, которые идут из школы без родителей. Именно они ломают фигуру не частично, а полностью. Видимо, рисуются друг перед другом.

Но чаще люди все-таки благодарят. Каждый раз, когда леплю, мимо проходят и говорят: «Это вы у нас мастер?». Мне, конечно, приятно. Одна женщина написала, что перед школой и детским садом заходят к нам во двор с детьми как на экскурсию.

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Хобби для «ТикТока»

из личного архива Зубайдат Омаровой из личного архива Зубайдат Омаровой 1 из 2

- Вы как-то пытаетесь «продвинуть» своих снеговиков в соцсетях?

- Вообще для меня неожиданно, что мои снеговики становятся популярными. Родственники меня поддерживают, особенно муж, который пытается меня продвигать в социальных сетях.

Журналисты находят меня через Instagram. Недавно материал обо мне опубликовали в газете «Метро», и один наш знакомый написал: «Еду на работу, смотрю – ты в газете, пошел хвастаться коллегам!». Было забавно и приятно.

- Как считаете, возможно ли это хобби монетизировать и получать доход?

- Думаю, что монетизировать не удастся, ведь у нас нет снега круглый год.

По советам знакомых мы закачали видео в «ТикТок», если выстрелит – хорошо, не выстрелит – ну и ладно.

Я делаю это для успокоения и для души. Х хочется немного отдохнуть от домашней рутины, от декрета. Поэтому один час в день я себе позволяю выйти и релакснуть.

- С чего посоветуете начать тем, кто хочет научиться лепить таких же снеговиков?

- Для создания таких снеговиков должен быть какой-то опыт работы с подобными фигурами. Советую просто начать – это затягивает. Как можно сделать такого же снеговика, я показываю в своем «ТикТоке» ttchydo_udo.