РИАМО - 9 фев. Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения в виде домашнего ареста пресс-секретарю оппозиционера Алексея Навального Кире Ярмыш, говорится в сообщении пресс-службы суда.

«9 февраля 2021 года Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 марта 2021 года в отношении Ярмыш К. А. без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения», - говорится в сообщении.

Ранее Басманный суд столицы отправил Ярмыш под домашний арест на два месяца.

Ярмыш обвиняется по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).