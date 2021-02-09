РИАМО - 9 фев. К 2024 году в столице благоустроят более 120 километров набережных Москвы-реки, неиспользуемые ранее прибрежные зоны станут частью городской жизни, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Это очень важная и ответственная задача, поскольку мы фактически формируем «водный» фасад города. Работа эта также тесно связана с редевелопментом промышленных зон и направлена на включение в жизнь города неиспользуемых прибрежных территорий», — сказал заместитель мэра Москвы вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

У реки появятся открытые общественные пространства и места отдыха у воды, новые пешеходные и вело-маршруты.

«Мы уже можем наблюдать, как изменился облик бывшей промзоны ЗИЛ со стороны реки за счет строительства набережной Марка Шагала. В ближайшие годы так же преобразятся набережные Нагатинской поймы, появится длинный прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки от парка Фили до Третьего транспортного кольца, новую жизнь получит Карамышевская и многие другие набережные», — добавил Бочкарев.

Всего за счет средств из городского бюджета приведут в порядок 26 набережных.