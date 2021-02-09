РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. В городском округе Люберцы продолжаются работы по ямочному ремонту муниципальных дорог, всего с начала года ликвидировали 272 выбоины, говорится в сообщении управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета.

«В период с 1 января по 8 февраля 2021 года в электронной системе контроля на муниципальных дорогах городского округа было зафиксировано 356 ям. На сегодня дорожные службы заделали 272 выбоины, в работе осталось 84 ямы», - говорится в сообщении.

За прошедшую неделю на дорогах устранили 163 выбоины. Работы проведены по адресам: Больничный проезд, улица Южная, улица Хлебозаводская, улица Электрификации, 1-й Панковский проезд, Хлебозаводской проезд, улица Урицкого, улица Юбилейная, улица 2-я Красногорская, улица Михельсона, улица Льва Толстого, дом 1/32, улица Инициативная, улица 8 Марта, улица Митрофанова.

В зимний период ямочный ремонт выполняется типом литого асфальтобетона. Проведение работ таким типом допустимо при температуре до минус 10 градусов.