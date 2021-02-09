РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. За минувшую неделю в социальных сетях поступило 37 обращений от жителей городского округа Люберцы по вопросам содержания автомобильных дорог, говорится в сообщении управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета.

«За неделю в социальных сетях жители разместили 37 обращений на тему содержания автомобильных дорог в городском округе. Все обращения отработаны в установленные сроки», - говорится в сообщении.

Кроме того, в управлении отметили, что на минувшей неделе в рамках зимнего содержания дорожной сети проводились работы по очистке от снега и обработке проезжей части и тротуаров противогололедными материалами. За этот период вывезли 3190 кубометров снега, израсходовали 520 кубометров реагентов. Данные работы велись в круглосуточном режиме.