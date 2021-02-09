РИАМО - 9 фев. Новым художественным руководителем театра «Гоголь-центр» в столице назначили актера Алексея Аграновича, он вступит в должность 26 февраля, сообщает ТАСС.

«Приказом департамента культуры города Москвы Алексей Агранович назначен художественным руководителем Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя» с 26 февраля 2021 года», - говорится в сообщении.​​

Агранович родился 23 октября 1970 года. В 1987-1988 годах трудился на киностудии «Мосфильм» и занимался в театре-студии «Присутствие». В 1991-1994 годах учился во ВГИКе, окончил актерский курс Альберта Филозова и Армена Джигарханяна.

Кроме того, Агранович был главным режиссером церемоний открытия и закрытия Московского кинофестиваля, церемонии вручения премии «Золотой орел».

В театре «Гоголь-центр» он принимал участие в двух спектаклях: «Маленькие трагедии» (Барон, Председатель) и «Обыкновенная история» (Петр Иванович Адуев).​​

Контракт с действующим худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым истекает 25 февраля. Перед уходом он попрощался с труппой в своем Instagram-аккаунте.

Ранее Серебренников​ был признан виновным в том, что он вместе с продюсером Алексеем Малобродским и бывшим гендиректором «Седьмой студии» Юрием Итиным похитили около 129 миллионов рублей бюджетных средств, которые выделило министерство культуры России.​​