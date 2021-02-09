РИАМО - 9 фев. Из-за морозов и гололедицы на дорогах водителям Подмосковья рекомендовали пересесть с личного на общественный наземный транспорт, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В Московской области во вторник днем будет до минус 16 градусов, ночью температура может опуститься до минус 25 градусов.

«Призываем водителей на этой неделе минимизировать поездки на личном транспорте, особенно на дальние расстояния, и воспользоваться общественным», — говорится в сообщении.

Пешеходам посоветовали быть предельно внимательными в непогоду. Переходить проезжую часть нужно только по переходам, а также убедиться, что горит разрешающий сигнал светофора и нет приближающиеся машины. Также пешеходам рекомендовали носить световозвращатели.

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