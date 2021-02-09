РИАМО - 9 фев. До конца года в столице начнется строительство участка Сокольнической ветки до станции «Новомосковская», движение поездов по новому участку могут запустить до 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы​.

«В настоящее время разрабатывается проектная документация по новому участку «красной» линии и станции «Новомосковская». Приступить к работам по продлению линии планируется до конца года», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что продление красной линии метро до названной станции улучшит транспортное обслуживание жителей Новомосковского административного округа и района Южное Бутово, где проживают и работают около 70 тысяч человек.

По его словам, также станцией «Новомосковская» смогут пользоваться жители новых кварталов Коммунарки.

Всего в предстоящие три года планируется построить свыше 58 километров линий, а также 24 станции подземки.

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