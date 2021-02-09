РИАМО - 9 фев. Сотрудники Росгвардии задержали водителя иномарки, который в нетрезвом состоянии сбил на пешеходном переходе на Флотской улице в Москве двух женщин, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по столице.

Во время патрулирования росгвардейцы увидели, как автомобиль на высокой скорости сбил на пешеходном переходе двух женщин.

«Сотрудники вневедомственной охраны незамедлительно вызвали на место происшествия бригаду медиков и оказали пострадавшим доврачебную помощь», - говорится в сообщении.

Водителя иномарки задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее судимый 42-летний москвич.

Состояние здоровья пострадавших в настоящее время уточняется.

Водитель сбил двух пешеходов на севере Москвы. ВИДЕО>>