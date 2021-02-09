РИАМО - 9 фев. Москва построила более 400 школ и детских садов за последние 10 лет, в ближайшие три года планируется возвести еще около 90 таких объектов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящееся здание школы №2007 в Южном Бутове.

«Мы находимся в строящемся учебном корпусе школы №2007, которая является одной из лучших физико-математических школ города. <...> Новое здание поможет лучше организовать учебный процесс и расширить прием детей, которые хотят учиться именно в этой школе», - сказал Собянин.

Строительство нового корпуса началось в марте 2019 года. Завершить работы планируется в 2021 году.

С 2011 года в столице построили 407 зданий образовательных учреждений, с начала этого года в городе ввели в эксплуатацию два объекта образования – школу и детсад, рассчитанные на 400 детей каждый.

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