РИАМО - 9 фев. Гастрономический фестиваль «Сыр. Пир. Мир» в подмосковной Истре претендует на победу в номинации «Фестиваль года» в рамках IX ежегодной национальной премии в области событийного маркетинга и специальных мероприятий «Событие года».

«Событие года» - главная национальная премия индустрии специальных событий. До 18 февраля параллельно с голосованием экспертного совета проходит народное голосование на сайте премии. Чтобы отдать свой голос, необходимо зарегистрироваться и авторизоваться на сайте, затем войти в личный кабинет и выбрать «Народное голосование», после выбрать «Сыр. Пир. Мир» в номинации «Фестиваль года».

Результаты голосования общественности и жюри (тройки финалистов в каждой номинации) будут объявлены 20 февраля. Победителей назовут на торжественной церемонии, которая пройдет 5 марта в Москве. Всего будут отмечены 49 событий в сферах бизнеса, спорта, тимбилдинга, клиентских мероприятий и так далее.

Фестиваль «Сыр. Пир. Мир» проходил с 27 по 30 августа 2020 года при поддержке правительства Московской области в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Крупнейший сырный фестиваль России собрал более 300 участников. Свою продукцию представили фермеры-сыроделы, виноделы, пивовары, а также мастера-ремесленники.