РИАМО - 9 фев. Из-за морозов до минус 25 градусов дорожные службы Московской области переведены на усиленный режим работы, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Во вторник во второй половине дня в Подмосковье ожидается снег. Снежный фронт сначала накроет южную и юго-западную части региона, после может переместиться на другие территории области. На дорогах прогнозируется гололедица. Днем будет до минус 16 градусов, ночью — до минус 25. При этом 9 и 10 февраля — самые холодные дни на этой неделе.

«Дорожные службы переведены на усиленный режим работы в связи с похолоданием. Оперативный штаб круглосуточно мониторит погодно-дорожную ситуацию, чтобы обеспечить комфортный и безопасный проезд транспорта», — говорится в сообщении.

Из-за метели, которая прогнозируется в Московском регионе вечером во вторник, видимость ухудшится до 1,5 тысячи метров.

Когда ждать ослабления морозов в Московском регионе>>