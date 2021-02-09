РИАМО - 9 фев. Арендная плата за земельный участок в Дмитровском городском округе на торгах превысила в 57 раз стартовую цену, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

С 1 по 5 февраля в регионе в торгах по аренде участков приняли участие 83 человека.

«Например, в Дмитровском округе на торгах по аренде земельного участка площадью 1,2 тысячи квадратных метров на лот претендовало 16 участников», — сказали в пресс-службе.

При этом итоговая годовая арендная плата за данный лот превысила стартовую в 57 раз.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области.