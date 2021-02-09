РИАМО - 9 фев. Больше всего случаев коронавируса за сутки в Подмосковье выявили в Балашихе (125) и Люберцах (81), всего за это время в области выявили 903 случая Covid-19, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

Ни одного случая инфицирования не выявили во Власихе, Зарайске, Красноармейске, Шаховской, Молодежном, Протвине, Рошале, Талдоме и Электрогорске, по одному случаю — в Дзержинском, Дубне, Бронницах, Звездном городке, Лыткарине, Можайске, Котельниках и Озерах.

По два случая коронавируса выявили в Коломне, Пущине, Павловском Посаде и Серебряных Прудах, по четыре — в Клину, Рузе, Ступине, по пять — в Лотошине и Черноголовке, по шесть — в Пушкине, Серпухове, Луховицах, Краснознаменске, Воскресенске и Волоколамске, по семь — в Кашире, Наро-Фоминске и Шатуре, восемь — в Мытищах, Ивантеевке, по девять — в Орехово-Зуеве, Истре.

Десять случаев выявили в Электростали, по 12 — в Жуковском и Реутове, 13 — в Подольске, по 14 — в Королеве, Егорьевске, 15 — в Лобне, 16 — в Долгопрудном, по 17 — во Фрязине и Чехове, 18 — в Лосино-Петровском, 22 — в Богородском округе, 23 — в Красногорске, по 27 — в Домодедове и Дмитрове, 29 — в Сергиевом Посаде, 33 — в Ленинском округе, 34 — в Одинцове, 40 — в Солнечногорске, 42 — в Химках, 63 — в Раменском, 70 — в Щелкове.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 201 106 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 4078 человек, выздоровели 162 039 пациентов. В регионе продолжается массовая вакцинация населения.

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Текстовая трансляция

9 ФЕВРАЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 980 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. В подмосковных медорганизациях наблюдаются и проходят лечение пациенты регионов РФ и из-за рубежа.

- Ограничения на заполняемость залов театров в Москве могут ослабить весной. В апреле 2021 года порог ограничения на заполняемость театров и концертных залов Москвы могут увеличить до 75% с 50%.

- 43 нарушения мер против Covid выявили в учреждениях и общественных местах Москвы в январе. Чаще всего выявляли отсутствие средств индивидуальной защиты.

- В московских ЗАГСах отменили Covid‑ограничения. Они перешли на обычный режим работы.

- За сутки в России зарегистрировали 15 019 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 903 больных. В Москве - 1 584 .

- В Москве соцработники оказали более 60 тыс услуг заразившимся коронавирусом. Помощь оказывают только те работники, у которых выработались антитела.