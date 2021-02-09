РИАМО - 9 фев. Реконструкция нескольких насосных станций в Орехово-Зуеве позволит улучшить качество водопроводной воды в восточных округах Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас вода в Орехово-Зуево приходит по Восточной системе водоснабжения – она чистая, почти родниковая. Но еще в округе осталось 26 скважин, из которых подмешивается вода разного качества. Плохие скважины постепенно закрываем и обновляем сеть», – написал Воробьев в Instagram.

Он отметил, что первый этап модернизации завершился в прошлом году, второй этап проходит в этом году. В октябре подача воды в Орехово-Зуево увеличится с 13 тысяч до 18 тысяч кубометров в сутки.

«Закончим реконструкцию нескольких насосных станций в городской черте, и жители смогут забыть об этой проблеме: вода лучшего качества пойдет также в Ногинск, Балашиху, Павловский Посад, Электросталь. Результат увидят более миллиона жителей Подмосковья», – заключил Воробьев.