РИАМО - 9 фев. С 1 по 5 февраля в Подмосковье в торгах по продаже имущества приняли участие 13 человек, а на торгах по продаже земельных участков — 8, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

«В Серпухове на торгах по продаже здания площадью 308,5 квадратных метров с земельным участком площадью 1623 квадратных метра на лот претендовало три участника», — сказали в пресс-службе

По итогам аукциона конечная цена на данный лот превысила стартовую в 1,2 раза.

Новые предложения в регионе выставляются на торги регулярно. Посмотреть все доступные варианты можно на Едином портале торгов Московской области.