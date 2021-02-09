РИАМО - 9 фев. Российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на Australian Open и вышел во второй круг Открытого чемпионата Австралии, сообщает Газета.ru.

«Во встрече первого раунда первая ракетка России одержал победу над канадцем Вашеком Поспишилом со счетом 6:2, 6:2, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 50 минут», – говорится в сообщении.

Далее теннисисту предстоит встретиться с победителем матча Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Аттила Балаж (Венгрия).

Общий призовой фонд Australian Open, который проходит в Мельбурне с 8 по 20 февраля, составит 55,2 миллиона долларов.

Также во второй круг турнира вышел другой россиянин – Андрей Рублев.