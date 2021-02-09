РИАМО - 9 фев. Из-за сильных холодов на насосно-перекачивающей станции (НПС) «Бирюлево-Борисовская» выведены дополнительные бригады, это поможет в случае необходимости быстрее реагировать на непредвиденные ситуации, сообщил руководитель службы НПС «Бирюлево-Борисовская» Андрей Востросаблин.

«Несмотря на то, что мы постоянно контролируем состояние оборудования, вывели дополнительные бригады, чтобы они находились на насосных станциях. Так мы улучшаем время реакции на нештатные ситуации. Дополнительные силы заступят в выходные дни», — сказал журналистам Востросаблин.

Станция обеспечивает теплоснабжением столичные зоны с населением около 40 тысяч человек. Это 748 зданий, включая 51 школу, 61 детский сад и 10 больниц в районах Зябликово, Северное и Южное Орехово-Борисово.

Минувшая ночь в Московском регионе стала одной из самых холодных с начала года. В Зеленограде было минус 23 градуса, а по Московской области — около минус 25 градусов.

Ранее синоптики предупредили жителей Московского региона, что на вторник придется пик похолодания.