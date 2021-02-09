РИАМО - 9 фев. За неделю с 1 по 5 февраля в Московской области провели 49 аукционов по аренде и продаже имущества, а также земельных участков, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Ранее председатель комитета Елена Волкова напомнила, почему брать в аренду участок под ИЖС или личное подсобное хозяйство сейчас выгодно.

«Полученный в аренду земельный участок под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство в Московской области после строительства дома можно выкупить всего за 3% его кадастровой стоимости», — сказала Волкова.

Она добавила, что конкуренция на приобретение в аренду коммерческих земельных участков в области растет и достигает в среднем до четырех человек на лот.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области (https://torgi.mosreg.ru/#/).