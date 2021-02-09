РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 фев. Горпортал «РИАМО в Подольске» выберет случайным образом трех победителей конкурса в социальной сети «ВКонтакте», которые получат подарочные наборы от магазина сети «Читай-город».

В Подольске 13 февраля, в канун Всемирного дня дарения книг, откроется новый большой магазин сети «Читай-город». По этому случаю горпортал запустил розыгрыш трех подарочных наборов. В частности, победители получат такие книги, как «Жена башмачника», «Тук-тук, сердце!», «Аспид», «Дождь в истории, науке и искусстве» и другие. Помимо этого, в наборах будут носочки, мини-термос и маска для сна. Победителей выберут случайным образом при помощи приложения «Конкурсы» 12 февраля. Призы вручат на открытии магазина 13 февраля по адресу: улица Большая Серпуховская, дом 5, ТЦ «Центральный».

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на страницы «РИАМО в Подольске» и «Читай-город» в социальной сети «ВКонтакте» и сделать репост поста о конкурсе. Профиль участника должен быть открыт. Редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, в которых было более 5 конкурсных репостов за последние 30 дней.

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) 17 февраля 2016 года запустило современный городской интернет-портал «РИАМО в Подольске», где пользователи могут узнать обо всем, что произошло в Подольске и Подмосковье, найти афишу, узнать о пробках и многое другое.