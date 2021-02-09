РИАМО - 9 фев. На прошедшей неделе в Подмосковье на торги выставили 22 объекта: объявили о проведении 16 электронных аукционов и 6 «молоточных» аукционов, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

«Например, можно взять в аренду земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 1,5 тысячи квадратных метров в Солнечногорске», — сказали в пресс-службе.

Кроме того, можно арендовать помещение под свободный вид деятельности площадью 187,8 «квадратов» в Протвине или приобрести 17 зданий с земельным участком площадью 58,4 тысячи квадратных метра для туристической деятельности в Одинцове.

С 1 по 5 февраля в регионе в торгах по аренде земельных участков приняли участие 83 человека.

Доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки размещены на Едином портале торгов Московской области по ссылке (https://torgi.mosreg.ru/#/).