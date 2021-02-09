РИАМО - 9 фев. За прошлый год в Москве построили 912 километров линий электропередачи и реконструировали 227 километров, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«Всего, включая 2020 год, было построено/реконструировано свыше 15 тысяч километров линий электропередачи», - говорится в сообщении.

В минувшем году завершены работы по реконструкции электроподстанций 220 кВ «Лесная» (первый этап) и «Гольяново» (второй этап).

Снижение износа электрических сетей в мегаполисе с 2010 по 2020 годы составило 16,3 процентных пункта (с 65,2% до 48,9%).

На этот год запланировано построить и реконструировать свыше 1,4 тысячи километров линий электропередачи.