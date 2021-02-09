РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. В подмосковных Люберцах во вторник заделали ямы на Комсомольской улице, ямочный ремонт в округе продолжат, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник глава Люберец Владимир Ружицкий проверил ход ямочного ремонта на Комсомольской улице.

«Из-за перепада температур и других причин образуются дорожные ямы. Перед нами стоит задача, чтобы их не было. Сегодня ямы, в том числе и на Комсомольской улице, заделывают литым асфальтом, который можно использовать в любое время года независимо от температуры», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что ямочный ремонт в округе продолжат. Все ямы регистрируют в системе, обозначают на местности.

«Спасибо жителям, которые оповещает нас о возникновении ям, пишут в соцсетях. Мы стараемся оперативно их ремонтировать. Если вы видите яму - пишите нам, мы среагируем», - отметил Ружицкий.

Он уточнил, что в 2021 году летом начнется ремонт дорог, всего планируют отремонтировать 36. Список был составлен с учетом пожеланий жителей.