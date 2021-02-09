РИАМО - 9 фев. В 2021 году на территории столицы запланированы работы по строительству и реконструкции 15 километров водосточных сетей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

За минувший год в столице обновили 13,5 километра водосточных сетей. Всего в рамках программы до 2020 года включительно реконструировано свыше 250 километров сетей водостока.

«По итогам проведенных работ количество проблемных мест по скоплению воды в Москве сократилось с 2785 адресов в 2011 году до 50 адресов на конец 2020 года», — подчеркивается в сообщении.

При этом снижение износа водосточных сетей составило 0,9 процентных пункта: с 43,8% до 42,9%.

Для улучшения состояния Москвы-реки и уменьшения неприятных запахов в настоящий момент продолжается комплексная реконструкция Новокурьяновских и Люберецких очистных сооружений. К 2023 году также планируется завершить реконструкцию и ввести в эксплуатацию очистные сооружения поверхностного стока пруда-отстойника «Тушино-1» и «Тушино-2».