РИАМО - 9 фев. В 2021 году в Москве запланированы работы по реконструкции 33 километров коммуникационных коллекторов, что повысит надежность городских систем жизнедеятельности, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В минувшем году в городе завершили масштабную модернизацию комплекса коллекторов «ГАБТ» протяженностью 3,08 километра. Всего модернизировано 23 кабельных коллектора, в числе которых — «Манежный», «Сосновая поляна», «Олимпийская деревня», «Арбат» и «Западная-1».

«Всего в рамках программы до 2020 года включительно в мегаполисе построили и реконструировали около 290 километров кабельных коммуникационных коллекторов. Снижение износа сетей коллекторного хозяйства составило 8 процентных пунктов — с 25% до 17%», — говорится в материале.

В 2021 году работы проведут на ряде объектов, к примеру, «ЦДТ», «Новоконюшковский», «Панфиловский-2». Кроме того, в Зеленограде планируется завершить работы по капремонту конструкций внутриквартального коллектора «12-й Микрорайон». Это повысит надежность систем жизнедеятельности района Силино.