РИАМО - 9 фев. В 2020 году в столице построили 103 километра магистральных теплосетей, еще 117 километров реконструировали, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Снижение износа магистральных тепловых сетей составило 2,5 процентных пункта (с 46,5% до 44%)», - говорится в сообщении.

В нескольких поселениях новой Москвы заменили оборудование, реконструировали разводящие тепловые сети, отрегулировали котлы.

Всего в рамках программы до 2020 года включительно построили и реконструировали порядка 2 тысяч километров тепловых сетей.

В нынешнем году предполагается построить порядка 150 километров и реконструировать почти 100 километров тепловых сетей.