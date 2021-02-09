РИАМО - 9 фев. Свыше 200 километров водопроводных и 88 километров канализационных сетей планируют построить и реконструировать на территории Москвы в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«За 2020 год в городе реконструировали 94 километра водопроводных сетей и 40 километров канализационных сетей», — отмечается в материале.

Модернизирован один водозаборный узел в ТиНАО – «Радужный», это позволило обеспечить питьевой водой жителей поселка Былово и микрорайона «Радужный». Также построена канализационная насосная станция «Крекшино-2» и напорные трубопроводы от нее до приемной камеры очистных сооружений «Кокошкино».

Всего в рамках программы до 2020 года в столице включительно реконструировано около 1,1 тысячи километра водопроводных и более 490 километров канализационных сетей.

Снижение износа водопроводных сетей составило 1,4 процентных пункта — с 49,8% до 48,4%, канализа­ционных — 2,7 процентных пункта — с 50,2% до 47,5%.