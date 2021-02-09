РИАМО - 9 фев. В 2021 году в Москве построят около 1,4 тысячи километров и реконструируют 550 километров инженерных сетей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«(Планируется – ред.) капитальный ремонт инженерных сетей на территории ГКБ имени Боткина; реконструкция газопроводов-дюкеров «Новодевичьий», «Кутузовский», «Тушинский», «Щукинский», «Рубцовский» и «Гольяновский», а также завершение строительства сетей и ГРП «Ликовский» для газификации поселений Филимонковское и Первомайское (ТиНАО)», — говорится в сообщении.

Кроме того, проведут капитальный ремонт внутриквартального коллектора «12 Микрорайон», чтобы повысить надежность систем жизнедеятельности района Силино в Зеленограде.

В прошлом году в Москве было построено и реконструировано порядка 1,7 тысячи километров инженерных сетей.