РИАМО - 9 фев. Объем производства птицы в живом весе на убой по итогам 2020 года вырос в Подмосковье на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Московской области Сергей Воскресенский.

«По производству птицы за прошлый год немного, но все же мы увеличили объемы. Валовое производство птицы на убой в живом весе составило 219,9 тысячи тонн мяса, что на 1,5% больше по сравнению с предыдущим годом. В том числе в сельскохозяйственных организациях региона произведено 214,3 тысячи тонн мяса птицы, что на 1,3% больше предыдущих показателей», - сказал Воскресенский.

По его словам, самой динамично развивающейся и лидирующей отраслью в Московской области является отрасль бройлерного птицеводства.

«В настоящее время на территории Московской области деятельность по производству мяса птицы и его переработку осуществляют 5 крупных сельскохозяйственных предприятий. Лидирует «Птицефабрика «Элинар-Бройлер» Наро-Фоминского городского округа с мощностью производства более 75 тысяч тонн в год», - отметил Воскресенский.

Также крупными производствами в Подмосковье являются такие предприятия как «Петелинская птицефабрика» из Одинцова, «Куриное царство» из Раменского, Истринская «Птицефабрика Ново-Петровская» и «Егорьевская птицефабрика».