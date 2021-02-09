В 2021 году празднованию Дня защитника Отечества можно посвятить три выходных – 21, 22 и 23 февраля. Для тех, кто хочет отметить праздник традиционными мужскими способами, обозреватель РИАМО составила подборку интересных вариантов отдыха.

Отправиться в стрелковый клуб

Идея, навеянная армейским духом праздника – поход в стрелковый клуб. Среди самых известных тиров Московского региона – стрелковый клуб «Объект», который находится на 17-м километре внешней стороны МКАД (г. о. Дзержинский).

Для знакомства с боевыми и спортивными пистолетами и карабинами подойдет курс «Современное оружие» (7 200 рублей на одного в выходные дни, в стоимость входят 100 выстрелов).

Тем, кто интересуется историческим оружием времен Великой Отечественной войны можно попробовать «Победный курс» (6 500 рублей на одного в выходные дни, в стоимость входят 90 выстрелов). На нем можно испытать меткость в стрельбе из охолощенных пистолетов-пулеметов Дегтярева и Шпагина и из огнестрельной Сайги-9.

Есть здесь и курс для детей от 10 до 14 лет – он проводится индивидуально и стоит 12 500 рублей в выходные дни.

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Оседлать бронетехнику

Еще один «военный» вариант праздника – почувствовать себя танкистом, прокатившись на настоящей бронетехнике. Музей танков в Кубинке организует катания на Т-62, Т-55, Т-14 «Артмата» и знаменитом Т-34, а также на немецких танках Т-3, Штуг-3, БТР Ханомаг. Танковые маршруты начинаются на базах в районе Истринского водохранилища, Ступина или под Волоколамском.

Есть индивидуальные и семейные программы, возможность пострелять из АК-47, работает полевая кухня. К 14 и 23 февраля действует акция на подарочные сертификаты – они продаются по цене от 6 000 рублей. Узнать подробную информацию и контакты для записи можно на сайте.

Поехать на рыбалку

Те, кому морозы нипочем, могут отправиться на зимнюю рыбалку. К популярным местам среди подмосковных рыбаков относится Можайское водохранилище, в особенности залив возле поселка Криушино. Вариант организованного платного отдыха – парк-отель «Красновидово» с теплыми домиками и зарыбленными прудами.

Места с хорошим клевом также можно найти на озере Сенеж (рыбхоз «Сенеж»), в Рузском округе (клуб Fishka), в Лотошине (клуб «Ихтиолог»), Коломенском округе (турбаза «Баскак»). Средняя стоимость организованной рыбалки – 1 500 рублей.

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Прокатиться на квадроцикле

Катание на квадроциклах зимой – достаточно экстремальное занятие. Поездки на квадриках по снегу требуют более серьезных водительских навыков, чем летнее вождение, однако все равно доступны для новичков. Так, в «КвадроШтурмане» (г. о. Мытищи) предлагают прогулочные маршруты для всех желающих от 3 000 рублей в час, а экстремальные туры со сложными участками – от 4 000 рублей в час.

А в ATVPARK можно заказать квадроквест на небольшую компанию, где участники не только практикуются в вождении по необычному маршруту, но и пробуют свои силы в интересных задачках и активностях. Квест на четверых стоит 20 000 рублей.

Одолеть снежную стихию

Еще один спортивный вариант отдыха – покататься на горных лыжах или сноуборде на одном из склонов Подмосковья. Самые популярные горнолыжные курорты региона находятся в Дмитровском округе. Это «Сорочаны», «Волен» и «Степаново», «Яхрома». А те, кто не хотят зависеть от погодных условий, могут отправиться во всесезонный комплекс «Снеж.ком» в Красногорске. Один подъем для взрослого в выходные может стоить от 60 до 180 рублей в зависимости от конкретного курорта.

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Попариться в бане

Порелаксировать в парной и выгнать веником весь накопившийся стресс можно в одном из банных комплексов региона. В Clubbarin (г. о. Щелково) предлагают парение в чане на костре под открытым небом, аромапарение с травами или аренду банного дома для компании с большой парной, мангальной зоной и террасой с выходом в лес. В «Голицынских банях» парят по-черному и по-белому, есть чан на костре и скифская баня, в которой вместо обычных камней используют минерал жадеит. А в банном курорте «Гуси-лебеди» в Ногинске предлагают хамам, гидромассажные ванны, фиточан, чаны над костром и широкий набор банных услуг. В среднем аренда парной – от 1 500 рублей в час.

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Сыграть в пейнтбол

Зима пейнтболу не помеха, а 23 февраля – отличный повод размяться и получить заряд адреналина в компании друзей. В пейнтбол- и лазертаг-клубах «Северный олень», «Викинг», «Миротворец», пейнтбольном парке «Сорочаны» есть теплые раздевалки и места для отдыха, в которых можно согреться после морозной засады, а также магнальные зоны.

А крытые площадки в клубе «Обитель зла» в Перове и подземном стрелковом клубе «Лабиринт» на «Курской» готовы принять посетителей в любую погоду.

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Сходить на хоккей

Для тех, кто не готов посвятить День защитника Отечества спортивным нагрузкам, но не прочь поболеть за других в хорошей компании, подходящим вариантом станет посещение хоккейного матча. 23 февраля в 17:00 «Динамо М» сыграет с «Автомобилистом» на стадионе «ВТБ Арена». Билеты от 550 рублей.

Оторваться на метал-фестивале

В 2021 году у фестиваля «Metal-Ёлка» юбилей – 15 лет. Он пройдет в «Главклубе» 23 и 24 февраля. Хедлайнером станет легендарная группа «Ария», которая выступит в оба фестивальных дня с разными программами длительностью от 75 минут каждая. Также на сцену выйдут Catharsis, «Черный обелиск», «Гран-КуражЪ», Сергей Маврин и другие металлисты. В январе фестиваль дважды переносился из-за действовавших ограничений на количество зрителей, но теперь, по уверению организаторов, он все-таки должен состояться. Билеты – от 2 200 рублей.