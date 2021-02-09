РИАМО - 9 фев. В прошлом году в Москве было построено и реконструировано порядка 1,7 тысячи километров инженерных сетей, в городе отметили снижение уровня их износа в 2010-2020 годах, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Президиум столичного правительства рассмотрел вопрос о реализации госпрограммы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энерго­сбережение» в 2020 году и планы на 2021 год.

«Несмотря на пандемию Covid-19, в 2020 году правительство Москвы совместно с сетевыми компаниями («Мосводоканал», «Мосгаз», «Мосэнерго», «МОЭК», «ОЭК» и другие) продолжило системную работу по модернизации физической и цифровой инфраструктуры электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, а также освещения», - говорится в сообщении.

По итогам года в мегаполисе построили 1,2 тысячи километров и реконструировали 550 километров инженерных сетей. Кроме того, отмечено снижение среднего износа сетей.

Также в прошлом году резервы мощностей по отдельным видам инженерных систем составили от 19% (электроснабжение) до 53% (водоснабжение). Это позволяет бесперебойно снабжать горожан энергоресурсами, а еще обеспечивать подключение к сетям возводимых объектов.

С 2010 по 2020 годы износ электросетей в столице снизился на 16,3%, магистральных тепловых сетей – на 2,5%, газовых сетей – на 7%.