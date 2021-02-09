РИАМО - 9 фев. За прошлый год в столице построили свыше 85 километров газопроводов, еще 53 километра реконструировали, говирится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Снижение износа газовых сетей составило 7 процентных пунктов (с 36,5% до 29,5%)», - говорится в сообщении.

Рабочие реконструировали подводные газопроводовы-дюкеры «Автозаводский», «Химкинский» и «Даниловский», газифицировали поселок Толстопальцево, реконструировали газорегуляторный пункт «Измайловский парк».

Всего в рамках программы до 2020 года реконструировано свыше 900 километров газопроводов.

В нынешнем году планируется реконструировать более 50 километров газопроводов.