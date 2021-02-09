РИАМО - 9 фев. Выставка известного американского художника Билла Виолы, работающего в стиле видеоарта, пройдет в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина со 2 марта по 30 мая, сообщила директор музея Марина Лошак.

Музей впервые посвящает свои главные залы настолько масштабной выставке медиаискусства. В экспозицию войдут более 20 работ художника, созданных в период с 2000-го по 2014-й год. Билеты на выставку поступят в продажу с 23 февраля.

«Мы имеем дело с художником, который, не стесняясь, очень откровенно говорит о чувствах. Мы же с вами пережили приключения, в которых эти чувства оказались самыми важными. Мы были закрыты для всего остального. Произошла смена ценностей, человеческое оказалось самым ценным для всех нас», — сказала Лошак в ходе пресс-конференции, посвященной будущему открытию выставки.

По ее словам, Виола занимается «проблемами человеческой души и человеческой сущности».

«Мне кажется, очень важно, что мы начнем этот год с проекта, который апеллирует к нашим чувствам. Надеюсь, все будет благополучно, и 2 марта нам удастся открыть эту выставку», — резюмировала Лошак.

Как сообщила журналистам заведующая отделом кино- и медиаискусства ГМИИ Ольга Шишко, выставка пройдет без экскурсий, чтобы посетители смогли остаться один на один с произведениями мастера и прочувствовать их в полной мере.

Билл Виола является одним из самых влиятельных ныне живущих американских видеохудожников. Более четырех десятков лет он создает инсталляции, фильмы, видео, звуковые среды, а также медиаработы, сопровождающие масштабные концертные и оперные постановки.