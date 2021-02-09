РИАМО - 9 фев. 100 машинистов и более 140 помощников машиниста ЦППК посетили специальные практические занятия, которые проводились на тренажерах с использованием технологии виртуальной реальности, сообщили РИАМО в ЦППК.

«Надев VR-очки, сотрудник оказывается в точной копии кабины электропоезда. За 1,5 часа он должен найти решение нескольких базовых нештатных ситуаций: например, незапланированный срыв стопкрана или лопнувшие рельсы», - сказали в ЦППК.

Занятия проходят при участии специалистов по технической учебе, которые контролируют процесс, комментируют действия учащихся и дают рекомендации.

В компании действует корпоративная программа «Школа машинистов», в рамках которой машинисты и помощники могут пройти подготовку или переподготовку по профессии «Машинист электропоезда» в профильных учебных заведениях. Если выбранный курс направлен на первичную подготовку, то его продолжительность составит полгода, если это переподготовка – 3 месяца. Чтобы полностью сосредоточиться на получении новой профессии или повышении квалификации, сотрудники полностью освобождаются от работы.

Также в 2020 году ЦППК разработала и запустила специальную программу по переподготовке машинистов электровозов. После обучения 100 выпускников будут приняты на должность помощника машиниста. Компания заключит с участниками ученические договоры, оплатит обучение и будет выплачивать стипендию.

ЦППК постоянно расширяет число образовательных партнеров и рассматривает возможность сотрудничества с подмосковными и региональными учебными заведениями в рамках подготовки будущих специалистов. В этом году компания открыла кафедру «Эксплуатация подвижного состава железных дорог» в столичном колледже железнодорожного и городского транспорта. Представители ЦППК будут участвовать в разработке учебных планов, семинаров и других видов занятий и материалов. Учащиеся базовой кафедры смогут пройти любой вид практики в компании.