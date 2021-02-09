РИАМО - 9 фев. Ленинский городской округ вошел в десятку муниципалитетов, которые примут участие в реализации областного пилотного проекта по созданию мини-детсадов, сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году в округе будут открыты четыре мини-сада на 410 мест на тех территориях, где вопрос с нехваткой мест в дошкольных учреждениях стоит наиболее остро.

«Первые два сада, а это 240 мест, планируем открыть до 1 апреля, еще два учреждения на 170 мест начнут работу до 1 сентября», - рассказал глава Ленинского городского округа Алексей Спасский.

Мини-сад можно организовать на первых этажах жилых или нежилых зданий, тогда как стандарты оформления мини-садов ничем не отличаются от «больших». В них будут созданы все условия для всестороннего развития дошкольников. На реализацию данного проекта муниципалитету из бюджета Московской области будет выделена субсидия. Такая мера позволит снизить нагрузку на действующие дошкольные учреждения и сократить потребность в детских садах.

Ранее в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами округов министр образования Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что подмосковные власти реализуют пилотный проект по созданию мини-детсадов на тех территориях, где вопрос с нехваткой мест в дошкольных учреждениях стоит наиболее остро.