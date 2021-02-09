РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 фев. В городском округе Люберцы заработало радиотерапевтическое отделение для лечения рака кожи, терапию проводят на новейшем немецком оборудовании, говорится в сообщении Люберецкой областной больницы.

«На базе стационарного отделения №1 по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №338 открылось радиотерапевтическое отделение (ранее радиологическое) для лечения пациентов с диагнозом рак кожи и базалиома, размером до 3,5 сантиметра в диаметре», - говорится в сообщении.

Специалисты проводят близкофокусную рентгенотерапию на новейшем оборудовании немецкого производства. Направление на госпитализацию для прохождения курса лучевой терапии выдает врач-онколог по месту жительства.