РИАМО - 9 фев. На новых курсах, которые появились в проекте «Активное долголетие» в Москве, пенсионеры смогут научиться дизайну интерьера, садоводству, а также изучить иностранные языки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сейчас девять университетов проводят занятия для участников. Открыто около 100 интеллектуальных онлайн-клубов, занятия в которых проводят профессиональные преподаватели», — сказал руководитель городского департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Курс по психологии и популярной медицине ведут преподаватели НИУ «ВШЭ». Занятия начинаются 15 февраля. С этого же дня в Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова начнут два онлайн-курса по дизайну, а Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова расскажет об истории искусств. Занятия начнутся 16 февраля.

На курсах Московского политехнического университета пенсионеры могут научиться английскому и немецкому языкам.

Онлайн-занятия «Московского долголетия» начались в марте прошлого года. Они стали популярны у пользователей.

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